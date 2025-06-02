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10:52, 2 июня 2025Культура

19-летняя невеста Лепса попала в больницу

19-летняя невеста Лепса Аврора Киба попала в больницу из-за переохлаждения
Ольга Коровина
Аврора Киба

Аврора Киба. Фото: Persona Stars / Legion-Media

Невесту народного артиста России Григория Лепса Аврору Кибу госпитализировали после участия в реалити-шоу. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киба заявила, что попала в больницу из-за переохлаждения на съемках в Марокко. Девушка в течение недели находилась под наблюдением врачей.

«Думали, что будет очень тепло — Африка! А на деле было очень холодно», — сообщила 19-летняя невеста Лепса.

Ранее стало известно, что Лепс решил отложить свадьбу с Кибой. Девушка также приостановила подготовку к торжеству, сославшись на обстоятельства, которые зависят не только от пары. По словам коллег музыканта, решение было принято из-за нехватки денег.

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