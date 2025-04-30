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11:14, 30 апреля 2025Культура

Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой

KP.RU: Лепс отложил свадьбу с 19-летней Кибой из-за нехватки денег
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Народный артист России Григорий Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой. Об этом сообщает KP.RU.

«Будет летом, но вот каким летом — не знаю», — отметил певец. Возлюбленная певца также приостановила подготовку к торжеству, сообщив, что «все хорошо, просто есть обстоятельства, которые не только от нас зависят».

По данным источника, музыкант принял такое решение из-за нехватки денег. «Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес», — рассказали коллеги Лепса.

Ранее ведущая известного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова предположила, что Григорий Лепс и Аврора Киба рано или поздно расстанутся.

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