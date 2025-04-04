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16:05, 4 апреля 2025Культура

Лепсу предрекли расставание с 19-летней невестой

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова: Лепс не сможет удержать 19-летнюю Кибу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая известного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова предположила, что народный артист России Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба рано или поздно расстанутся. Ее цитирует «Общественная служба новостей».

Сябитова назвала певца «статусным мужчиной», который умеет производить впечатление. «Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки. Если это брак по расчету, то это одна история, но очевидно, что их вряд ли объединила неземная любовь», — сказала сваха.

По ее мнению, молодой возлюбленной исполнителя может льстить внимание «такого ловеласа». При этом Сябитова заявила, что в итоге пара расстанется. «Девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом все сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придется каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает», — добавила она.

Ранее 19-летнюю невесту Лепса заподозрили в подчинении артисту. Продюсер Сергей Дворцов описал историю знакомства пары словами «артист влюбился в фанатку».

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