Дачников призвали заселить участок божьими коровками с одной целью

Биолог Ларионов посоветовал регулярно обогащать почву компостом и перегноем

Для защиты урожая без вреда для экологии профессор кафедры биоэкологии Максим Ларионов советует создавать на участке условия, в которых вредителям некомфортно. Вариантами он поделился с RT.

Ключевой принцип — работа по законам природы. Эксперт настоятельно рекомендует регулярно обогащать почву компостом и перегноем. По его словам, это укрепляет растения.

«В богатой органикой земле они крепче, а значит, меньше страдают от насекомых», — подчеркнул он.

Для дезориентации вредителей необходимо соблюдать севооборот и не высаживать одну культуру на прежнем месте несколько лет подряд. Также важно избегать загущения посадок, так как, по замечанию специалиста, «хорошая вентиляция мешает развиваться грибкам и не дает вредителям легко переползать».

Биолог призывает привлекать естественных врагов паразитов. Например, божьих коровок, уничтожающих тлю, можно заманить пряными травами (мята, кориандр) или неглубокими мисками с водой.

Если же атака все-таки началась, следует применять безопасные методы, среди которых опрыскивание настоями чеснока, луковой шелухи или острого перца для отпугивания резким запахом; раствор хозяйственного мыла против тли и посыпание земли диатомитом («горной мукой»). Как объяснил эксперт, этот порошок безвреден для человека, но «царапает покровы слизней и личинок, высушивая их».

Дополнительную защиту обеспечивают сами растения. Бархатцы и календула отпугивают нематод и колорадского жука, базилик и лук защищают томаты и морковь, а настурцию используют как приманку для тли. Самый же надежный способ спасти молодые всходы — накрыть грядки агроволокном, которое пропускает свет и воду, но блокирует доступ блошек, мух и бабочек.

Ранее агроэксперт Тимур Чернов предупредил, что в начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива.