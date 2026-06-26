Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 26 июня 2026Экономика

Дачников призвали заселить участок божьими коровками с одной целью

Биолог Ларионов посоветовал регулярно обогащать почву компостом и перегноем
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marzena Pieskiewicz / Shutterstock / Fotodom

Для защиты урожая без вреда для экологии профессор кафедры биоэкологии Максим Ларионов советует создавать на участке условия, в которых вредителям некомфортно. Вариантами он поделился с RT.

Ключевой принцип — работа по законам природы. Эксперт настоятельно рекомендует регулярно обогащать почву компостом и перегноем. По его словам, это укрепляет растения.

«В богатой органикой земле они крепче, а значит, меньше страдают от насекомых», — подчеркнул он.

Для дезориентации вредителей необходимо соблюдать севооборот и не высаживать одну культуру на прежнем месте несколько лет подряд. Также важно избегать загущения посадок, так как, по замечанию специалиста, «хорошая вентиляция мешает развиваться грибкам и не дает вредителям легко переползать».

Биолог призывает привлекать естественных врагов паразитов. Например, божьих коровок, уничтожающих тлю, можно заманить пряными травами (мята, кориандр) или неглубокими мисками с водой.

Если же атака все-таки началась, следует применять безопасные методы, среди которых опрыскивание настоями чеснока, луковой шелухи или острого перца для отпугивания резким запахом; раствор хозяйственного мыла против тли и посыпание земли диатомитом («горной мукой»). Как объяснил эксперт, этот порошок безвреден для человека, но «царапает покровы слизней и личинок, высушивая их».

Дополнительную защиту обеспечивают сами растения. Бархатцы и календула отпугивают нематод и колорадского жука, базилик и лук защищают томаты и морковь, а настурцию используют как приманку для тли. Самый же надежный способ спасти молодые всходы — накрыть грядки агроволокном, которое пропускает свет и воду, но блокирует доступ блошек, мух и бабочек.

Ранее агроэксперт Тимур Чернов предупредил, что в начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе

    Человеческие головы нашли в морозилке медцентра Москвы

    В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

    Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

    Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

    Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Российским фермерам помогут деньгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok