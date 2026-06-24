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14:33, 24 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали о главных рисках для урожая в начале лета

Биолог Чернов: В начале лета растения могут потерять завязи из-за засухи
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива. Риски для урожая в разговоре с «Известиями» перечислил «Известиям» учитель биологии ГБОУ Школы №57, агроэксперт Тимур Чернов.

Растения особенно чувствительно реагируют на резкие перепады температур и нехватку воды в жару. Удерживать влагу поможет капельный полив, мульчирование и регулярный контроль состояния почвы. Такие меры помогут, даже если собственник посещает участок нерегулярно.

Немаловажную роль играет и минеральное питание растений. Весной рекомендуется вносить азот, в середине лета важно не забывать про калий, а осенью использовать фосфор. Важно не забывать о профилактической обработке растений средствами, снижающими риск заражения.

Ранее дачникам посоветовали вместо прополки сорняков высаживать на их месте культурные растения — барвинок, флокс и живучку ползучую.

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