Дачников призвали высадить в саду некоторые растения

Садовод Рассадина: С сорняками на участке борются барвинок и флокс

Борьба с сорняками — одна из главных головных болей любого дачника. Однако помочь в этой борьбе может плотный зеленый покров из культурных растений, которые сами подавляют нежелательную растительность. Что это за растения, «Вечерняя Москва» узнала у опытного садовода Екатерины Рассадиной.

Как рассказала эксперт, для борьбы с сорняками без постоянной прополки закрывают землю. Например, под плодовыми деревьями лучше сажать барвинок. Он образует плотный зеленый ковер и сдерживает мокрицу, одуванчики и другие мелкие сорняки. Вдоль дорожек хорошо показывает себя живучка ползучая. Она быстро разрастается, красиво цветет весной и не оставляет сорнякам шансов.

На солнечных местах можно посадить почвопокровный флокс. Когда он разрастается, через него уже трудно пробиться большинству однолетних сорняков. Сорняки также меньше растут возле хост и астильб, поскольку их крупная листва создает густую тень и не дает земле пересыхать.

Если же между кустами и многолетниками оставить голую землю, то ее сразу займут лебеда, пырей или осот. Поэтому лучше сажать растения плотнее, чтобы они закрывали почву.

Культурные растения не уничтожают сорняки полностью, но замедляют их появление и сокращают время на прополку, объяснила садовод. С другой стороны, участок с ними выглядит гораздо аккуратнее и живее, чем просто перекопанная земля между растениями.

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