Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 26 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о подводных камнях договора пожизненной ренты

Юрист Базылев: Пенсионер вправе в любой момент расторгнуть договор ренты через суд
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Договор пожизненной ренты несет свои риски для обеих его сторон. О подводных камнях такого соглашения агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.

Заключая договор пожизненного содержания с иждивением, нужно помнить, что у рентодателя на всем протяжении действия этого документа остается право его расторгнуть. Пенсионер вправе с соответствующим требованием обратиться в суд, а доказывать выполнение своих обязанностей (регулярные выплаты, оказание рентодателю помощи, закупка продуктов) придется плательщику ренты, отметил юрист.

В свою очередь для пенсионера опасность представляет переход права собственности — после государственной регистрации договора в Росреестре объектом недвижимости по закону владеет плательщик ренты. Кроме того, расплывчатость формулировок об объемах помощи пенсионеру оставляет для плательщика ренты простор для манипуляций и психологического давления. При этом вернуть право собственности рентодателю бывает трудно.

Учитывая такие нюансы, юрист советует обеим сторонам договора быть бдительными и сохранять все чеки о переводах средств, оказании помощи и покупках. При попытке расторжения любая операция может послужить доказательством в суде.

Ранее риелторы заявили о последствиях изменений в процедуре заключения договоров дарения жилья. Обязательное удостоверение такого договора у нотариуса ударит по кошельку пенсионеров и граждан с низким доходом, из-за чего количество таких сделок может сократиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

    Альтернативный клиент Telegram прекратит работу

    Человеческие головы нашли в морозилке медцентра Москвы

    В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

    Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

    Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

    Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok