Россиян предупредили о подводных камнях договора пожизненной ренты

Юрист Базылев: Пенсионер вправе в любой момент расторгнуть договор ренты через суд

Договор пожизненной ренты несет свои риски для обеих его сторон. О подводных камнях такого соглашения агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.

Заключая договор пожизненного содержания с иждивением, нужно помнить, что у рентодателя на всем протяжении действия этого документа остается право его расторгнуть. Пенсионер вправе с соответствующим требованием обратиться в суд, а доказывать выполнение своих обязанностей (регулярные выплаты, оказание рентодателю помощи, закупка продуктов) придется плательщику ренты, отметил юрист.

В свою очередь для пенсионера опасность представляет переход права собственности — после государственной регистрации договора в Росреестре объектом недвижимости по закону владеет плательщик ренты. Кроме того, расплывчатость формулировок об объемах помощи пенсионеру оставляет для плательщика ренты простор для манипуляций и психологического давления. При этом вернуть право собственности рентодателю бывает трудно.

Учитывая такие нюансы, юрист советует обеим сторонам договора быть бдительными и сохранять все чеки о переводах средств, оказании помощи и покупках. При попытке расторжения любая операция может послужить доказательством в суде.

Ранее риелторы заявили о последствиях изменений в процедуре заключения договоров дарения жилья. Обязательное удостоверение такого договора у нотариуса ударит по кошельку пенсионеров и граждан с низким доходом, из-за чего количество таких сделок может сократиться.