15:51, 4 мая 2026Экономика

Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

«Этажи»: Усложнение заключения договоров дарения жилья ударит по пенсионерам
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Обязательное удостоверение договоров дарения жилья у нотариуса ударит по пенсионерам и россиянам с небольшими доходами. Последствия усложнения этой процедуры в сфере недвижимости назвала руководитель блока безопасности федеральной компании «Этажи» Елена Тикунова, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалистки, мера снизит число подобных сделок в стране. «Россияне не так часто в жизни прибегают к договорам дарения, поэтому для них выросшая стоимость оформления не будет в новинку, и шока на рынке вряд ли стоит ожидать», — уточнила Тикунова.

При этом эксперт уточнила, что стоимость недвижимости намного выше расходов на нотариальное оформление. К тому же есть другие способы передать жилье — например, завещание, договор ренты или купля-продажа.

«Наиболее чувствительными дополнительные расходы могут оказаться для пенсионеров, семей с доходами на уровне 40–50 тыс. рублей, а также жителей регионов с недорогой недвижимостью», — заключила Тикунова.

Ранее россиянам назвали условия, при которых договор дарения недвижимости могут отменить. Одна из них — совершение одаряемым покушения на жизни дарителя или его близких, а также умышленного причинения вреда их здоровью.

