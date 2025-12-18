Россиянам рассказали о возможности отмены договора дарения

Адвокат Кудерко: Договор дарения может быть отменен из-за покушения на жизнь

Договор дарения может быть отменен по нескольким причинам, одна из них — совершение одаряемым покушения на жизни дарителя или его близких, а также умышленного причинения вреда их здоровью. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

«Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», — пояснила адвокат.

Еще одной причиной для отмены договора дарения может послужить недобросовестное обращение с подаренной вещью (квартирой, домом), которая представляет для дарителя значимую нематериальную ценность. Например, семейная квартира, связанная с памятью о родных.

Однако тут важно будет доказать, что действия одаряемого могут привести к потере имущества.

Третья причина для отмены — если дарение было совершено незадолго до признания дарителя банкротом. В данном случае отменить дарение смогут кредиторы через суд.

И последняя причина для возможной отмены дарения — это если даритель переживет одаряемого. Но данный пункт должен быть четко прописан в договоре.

