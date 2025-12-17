Россиян научили безопасно покупать жилье

Юрист Мазур: При покупке квартиры запишите разговор с собственником на видео

При покупке квартиры стоит записать разговор с собственником на видео. Безопасно приобретать жилье россиян научил юрист Денис Мазур в разговоре с RT.

Помимо этого, специалист порекомендовал по взаимному согласию сторон перед покупкой сделать психиатрическое заключение о том, что продавец отдает отчет в своих действиях. Будет нелишним попросить поприсутствовать на сделке одного-двух родственников собственника, которые подтвердят, что тот избавляется от квартиры добровольно. Еще один важный пункт, о котором упомянул Мазур — убедиться, что после продажи недвижимости бывшему хозяину квартиры есть где жить.

«Если дело дошло до суда, не стоит слушать все советы подряд от обманутых покупателей. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам проводить сделку по продаже квартиры с оценкой недвижимости, чтобы избежать возврата квартиры по «схеме Долиной».