15:06, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали способ избежать возврата квартиры по «схеме Долиной»

Юрист Алешкин: Сделку по продаже квартиры надо проводить с оценкой недвижимости
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Единого способа гарантированно избежать «схемы Долиной» при покупке квартиры пока нет. Своими советами, которые помогут минимизировать риски, с aif.ru поделился адвокат Андрей Алешкин.

Юрист строго рекомендует проводить сделку с оценкой недвижимости. Такой шаг, по его словам, позволит определить, соответствует ли выставленная продавцом цена рыночной, а заниженная стоимость считается одним из маркеров мошеннической сделки. Также Алешкин советует перед заключением договора проверить, есть ли у продавца родственники, которые прописаны в приобретаемой квартире, заинтересованы в ней либо имеют возможность косвенно участвовать в сделке.

Кроме того, адвокат напоминает о проверке продавца на банкротство — этот предусмотрительный шаг позволит оценить материальное положение хозяина жилплощади. Расплачиваться за квартиру юрист советует только безналичным расчетом, что позволит подтвердить факт оплаты в случае судебных разбирательств.

Ранее политик Николай Бондаренко назвал способ остановить «эффект Долиной». По его мнению, задачу нужно решать масштабно и ввести всеобщие открытые выборы судей.

