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Забота о себе
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12:49, 26 июня 2026Забота о себе

Женщина собралась замуж за диджея и встретила неожиданное сопротивление друзей

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VarietyAce / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина старше 40, которая собралась замуж за диджея. В письме, опубликованном изданием Mirror, она пожаловалась на ставшее для нее неожиданным сопротивление друзей этому браку.

По словам автора письма, она развелась два года назад и воспитывает двоих детей. Своего будущего второго мужа британка встретила в клубе, где он был диджеем — и уже весной 2027 года пара сыграет свадьбу на Ибице. «Проблема в том, что некоторые из моих друзей, которых я считаю очень близкими, кажется, отвернулись от меня. Когда я отправила в дружеский чат сообщение об Ибице с просьбой не занимать другими делами эту дату, двое ответили слишком быстро, сказав, что не смогут приехать из-за детей или работы», — пожаловалась она.

Остальные друзья не проявляют энтузиазма по поводу ее свадьбы или же вовсе не отвечают, что оставляет у нее чувство опустошенности и обиды. «Мой первый брак был неудачным, а теперь я встретила человека, в которого влюбилась, и моя жизнь снова пошла в гору. Наконец-то я получаю удовольствие — общаюсь, путешествую и просто наслаждаюсь жизнью», — написала она и предположила, что постоянно жалующиеся на мужей подруги ей просто завидуют.

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В ответ Нолан отметила, что, хотя подруги и могут завидовать, скорее всего, они не могут позволить себе поездку на свадьбу за границу. Специалистка посоветовала рассмотреть другие варианты общего праздника. «Моя дочь Сиара выходит замуж в Греции, но там будут только самые близкие, а потом, когда они вернутся, она устроит большую вечеринку дома, потому что знает, что ее друзья не могут позволить себе такие траты», — написала Нолан.

Эксперт порекомендовала обратиться к друзьям так: «Я очень надеюсь, что у вас получится, но пойму, если это будет слишком дорого или не совпадет с отпуском».

Ранее Нолан дала совет 33-летней женщине, которая два года назад обручилась с женихом, но так и не вышла замуж. В ответ Нолан отметила, что многие мужчины воспринимают помолвку как обязательство без конкретных сроков, поэтому откладывают свадьбу.

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