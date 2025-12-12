Реклама

01:01, 12 декабря 2025Забота о себе

Помолвленной в течение двух лет и так и не вышедшей замуж женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressfoto / Freepik

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет 33-летней женщине, которая два года назад обручилась с женихом, но так и не вышла замуж. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам женщины, жених предложил ей стать его женой в отпуске, а по возвращении домой они пошли выбирать обручальное кольцо. Пара устроила помолвочную вечеринку, девушка объявила о планах всем родственникам и выбрала подружек невесты. Однако они так и не поженились.

«Я не хочу ссориться с ним, но думаю, что то, как он избегает разговоров о свадьбе, очень несправедливо и жестоко. Я не хочу больше упоминать об этом и доставлять ему удовольствие игнорировать меня или отвечать: "К чему такая спешка?" и "Нам нужно еще немного накопить"», — пожаловалась женщина.

В ответ Нолан отметила, что многие мужчины воспринимают помолвку как обязательство без конкретных сроков, поэтому откладывают свадьбу. «Я была помолвлена со своим вторым мужем Рэем в течение семи лет. Чем больше людей спрашивали о дате свадьбы, тем больше это его раздражало, и мне пришлось попросить своих друзей и семью перестать напоминать об этом», — отметила коуч.

Специалистка посоветовала автору письма еще раз поговорить с женихом, но на этот раз выяснить, чего он хочет. «Хочет ли он продлить помолвку? Если да, то почему медлит? Также спросите, какую свадьбу он хотел бы — скромную и романтичную или более пышную и праздничную?» — предложила она.

Ранее Нолан дала совет замужней 40-летней женщине, которая потеряла интерес к сексу после вторых тяжелых родов. Нолан предположила, что женщину может удерживать от секса подсознательный страх снова забеременеть.

