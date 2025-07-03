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05:00, 3 июля 2025Забота о себе

Женщина потеряла интерес к сексу после родов и задалась вопросом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет замужней 40-летней женщине, которая потеряла интерес к сексу после родов. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам женщины, либидо пропало два с половиной года назад после вторых родов, которые были тяжелыми. Она честно сказала об этом супругу и предложила ему встречаться с другими женщинами для секса на условиях отсутствия эмоциональной вовлеченности. Муж был очевидно задет этим предложением. «Это огромная проблема, и он давно перестал пытаться инициировать секс. Мне плохо от того, какими стали наши отношения, но как мне изменить ситуацию?» — задалась вопросом она.

Нолан предположила, что женщину может удерживать от секса подсознательный страх снова забеременеть. Однако она отметила, что для выяснения причин проблемы лучше обратиться и к сексологу, и к терапевту, который проверит здоровье женщины.

Теоретически, давать мужу зеленый свет на секс в другом месте может звучать нормально, но думаю, реальность будет иной. Вы бы действительно спокойно отнеслись к тому, что он пойдет на свидание с другой женщиной? Ревновали бы вы, привело бы это к ссорам? А что, если бы сексуальные отношения переросли во что-то более глубокое и значимое?

Колин Ноланкоуч по отношениям

Если есть желание спасти брак, коуч посоветовала обратиться к специалистам как можно скорее. В противном случае она порекомендовала задуматься о расставании и дальнейшем совместном воспитании детей.

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Ранее Нолан дала совет женщине, новый бойфренд которой оказался многодетным вдовцом и которая переживает о том, как общаться с детьми. Коуч отметила, что четыре месяца — это слишком маленький срок для отношений, чтобы включать в них детей.

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