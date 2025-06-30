Женщина завела многодетного бойфренда-вдовца и столкнулась с проблемой

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, которая завела нового бойфренда, который оказался многодетным вдовом и столкнулась с неожиданной проблемой. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам 32-летней женщины, четыре месяца назад она начала встречаться с 40-летним отцом-одиночкой троих детей, матери которых не стало два года назад. «Он пока не предлагал мне с ними познакомиться, но все время говорит о них, потому что они, очевидно, огромная часть его жизни, и очевидно, он их обожает и очень оберегает. Несколько моих друзей сказали, что не думают, что хотели бы встречаться с кем-то, у кого столько багажа и травм в прошлом», — поделилась размышлениями она.

Женщина добавила, что они с новым партнером «на одной волне»: у них одинаковое чувство юмора, в сексе все отлично, он добрый и заботливый человек. Единственное, что ее волнует — сможет ли она поладить с детьми мужчины.

В ответ Нолан отметила, что четыре месяца — это слишком маленький срок для отношений. «Наслаждайтесь свиданиями, пока не дойдете до стадии, когда все станет очевидно более серьезным, и время покажется подходящим для решений и встреч. Вам не нужно торопиться — в этой ситуации, я думаю, все полезно делать медленно», — посоветовала коуч.

Нолан также отметила, что стать приемным родителем — пусть и сложная, но выполнимая задача. «При этом женщине важно понять свои желания. Например, я знаю, что не хотела бы встречаться с кем-то с маленькими детьми, потому что мне 60, у меня взрослые дети и внуки, и я чувствую, что оставила этот этап жизни позади. В вашем возрасте вы также должны подумать, хотите ли вы собственных детей, и выяснить, хочет ли он еще одного ребенка», — порекомендовала коуч. Она предложила обсудить с партнером совместное будущее, помня, что время мужчины и его любовь неизбежно придется делить с его детьми.

Ранее Нолан дала совет женщине, которая устала спонсировать взрослую внучку. По мнению эксперта, если бабушка перестанет давать деньги, это пойдет на пользу всем сторонам.

