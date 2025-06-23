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09:33, 23 июня 2025Забота о себе

Уставшим от спонсирования взрослой внучки бабушке и дедушке дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась пожилая женщина, уставшая от спонсирования взрослой внучки. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, у внучки есть работа и партнер, который хорошо зарабатывает, однако она часто просит крупные суммы в долг у бабушки и дедушки. Долги копятся, а пожилым супругам становится неловко постоянно просить их выплатить. «Мы не знаем, следует ли нам закрыть "банк бабушки и дедушки" для нее и предложить вместо этого обратиться в "банк мамы и папы", но подозреваем, что они столкнулись с той же проблемой. Или посоветовать ей обратиться в настоящий банк за кредитом?» — написала женщина. Она добавила, что ситуация негативно влияет на их с мужем здоровье.

В ответ Нолан призвала выставить с родственницей границы. «Если человек пользуется вашими отношениями, особенно если это вызывает у вас стресс, не думаю, что есть выбор, кроме как закрыть банк. Послание внучке должно быть таким: больше никаких кредитов, пока текущий долг не будет выплачен», — посоветовала коуч.

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Специалистка отметила, что бесконечные долги могут сослужить внучке плохую службу, и она может так и не научиться брать на себя ответственность за финансы. «Также было бы неплохо предупредить родителей о сложившейся ситуации, поскольку я уверена, что они тоже не хотят, чтобы вас использовали. И, возможно, есть другие способы помочь, например, найти ей профессиональную финансовую консультацию о том, как лучше управлять своими деньгами», — предложила Нолан.

Ранее к Нолан обратилась 42-летняя клиентка, которая после развода завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной для себя проблемой. По словам женщины, она все больше влюбляется в нового партнера и чувствует взаимность.

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