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07:00, 9 июня 2025Забота о себе

Женщина завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной проблемой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась 42-летняя женщина, которая после развода завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной для себя проблемой. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она все больше влюбляется в нового партнера и чувствует взаимность. «Проблема в том, что я знаю, что он хочет детей в будущем. Сказал мне, когда мы только начали встречаться: "Было бы идеально, если бы не тот факт, что у тебя никогда не будет ребенка от меня"», — вспомнила она.

Автор письма уточнила, что мужчина произнес эти слова, когда их отношения еще не были такими серьезными, и он мог шутить. Однако у женщины уже есть двое маленьких детей, и даже если бы она могла забеременеть, после тяжелого развода ей хочется просто сосредоточиться на себе и детях.

В ответ Нолан отметила, что серьезного разговора не избежать, если партнер действительно хочет ребенка. «Это не проблема, которая исчезнет сама собой, даже если вы заметете ее под ковер. Как бы вы себя чувствовали, проведя еще десять лет, развлекаясь с ним, все больше влюбляясь и строя совместную жизнь, а он бы просто взял и завел ребенка с другой женщиной?» — предложила представить коуч.

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Желание разных вещей в жизни может стать серьезной проблемой, как только первая влюбленность пройдет, предупредила она.

Поговорите с ним сейчас и, возможно, даже сделайте перерыв, чтобы проверить, каково жить друг без друга. Если бы вы писали мне с другой стороны баррикад и говорили, что хотите ребенка, но партнер старше вас — не хочет, я бы посоветовала хорошенько подумать, подходят ли вам эти отношения, потому что он может и не изменить своего решения

Колин Ноланкоуч по отношениям

Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как раскрыла обман с помощью одного домашнего устройства. Она призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.

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