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07:06, 25 марта 2025Забота о себе

Женщина поймала мужа на измене с помощью одного домашнего устройства

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CoinUp / Shutterstock / Fotodom

Поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как ей удалось раскрыть обман мужа с помощью одного домашнего устройства. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Женщина рассказала, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной. С помощью этого устройства она случайно услышала телефонный разговор мужа. Он признавался в любви какой-то женщине, которая говорила ему слова любви в ответ.

После услышанного жена сказала мужу, что знает об измене. Он признался, что у него были отношения на стороне, но стал уверять, что завершил их. Тем не менее женщина продолжила следить за мужем через радионяню.

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Со временем она услышала еще один разговор мужа с любовницей, а затем узнала, что она приходила к ним домой. Тогда женщина решила уйти от мужа и забрать ребенка. «Мне тошно приходить туда и быть рядом с ним, притворяться, что все в порядке, пока я не найду адвоката, но мне тошно и от мысли, что она снова будет в моем доме (да, он приводил ее домой, в мою постель)», — написала она.

Ранее семейный психолог Яна Катаева назвала способ восстановить доверие после измены. Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции.

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