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20:21, 17 февраля 2025Забота о себе

Назван способ восстановить доверие после измены

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Даже после измены можно сохранить отношения, уверена семейный психолог Яна Катаева. Способ восстановить доверие она назвала в беседе с Пятым каналом.

Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции. Она отметила, что из-за стыда изменивший может захотеть отстраниться, но нужно держаться рядом с партнером, выслушивать его и сочувствовать ему.

Затем специалистка посоветовала выстроить абсолютную прозрачность: задача изменника — быть абсолютно открытым, отвечать на уточняющие вопросы и не обижаться на демонстрацию недоверия.

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После должен наступить этап налаживания контакта, уточнила Катаева. Она предложила представить, что прежние отношения с человеком закончились и начались другие, честные и зрелые, в которых нужно открыто говорить о своих чувствах, выслушивать партнера и вместе искать решение проблем.

Важно организовать встречи и свидания, начинать разговоры. Прямо спросить: «Для того чтобы ты начал мне доверять, какие действия нужны с моей стороны?» Пошагово обсудить и стараться их выполнять

Яна Катаевасемейный психолог

Ранее 41-летняя Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. По ее словам, она легко заметила слежку: постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса.

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