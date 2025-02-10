Изменяющая мужу женщина перехитрила нанятого им частного детектива

41-летняя женщина по имени Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Эммы, она изменяет мужу уже около года. Женщина уточнила, что муж заметил подозрительные изменения в ее поведении, например, то, что она стала работать допоздна и каждый день ходить в спортзал, однако в разговорах с супругом она отрицает наличие любовника. Она также добавила, что придумала фальшивый проект на работе, чтобы задерживаться, и использовала секретный телефон, чтобы поговорить с Алексом.

«Я всегда была на шаг впереди. Я знала, что муж наблюдает за мной, поэтому позаботилась о том, чтобы ему нечего было найти», — отмечает она. Затем женщина заметила слежку: она постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса. Эмма решила, что муж нанял частного детектива.

В итоге женщине удалось скрыть измену от детектива, после чего муж даже попросил у нее прощения за подозрение. «Он сказал, что у него была паранойя и что он доверяет мне. Это было странное чувство — облегчение, смешанное с чувством вины. Я знала, что лгала ему, но я также знала, что не готова уйти от любовника», — говорит она.

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