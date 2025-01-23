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07:15, 23 января 2025Забота о себе

Мужчины рассказали о самых эротичных прошептанных им на ухо словах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали о самых эротичных словах, которые им когда-либо шептали на ухо партнерши. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов рассказал, как на свидании с девушкой упомянул свою любовь к итальянскому акценту.

Она села мне на колени, наклонилась вперед и зашептала мне на ухо по-итальянски. Я сказал ей, что это очень возбуждающе, и спросил, что это значит. Она спрыгнула с моих колен и ответила: «Понятия не имею, слышала это в рекламе пиццы», а затем начала смеяться

UsuallyAnnoying324пользователь Reddit

Другой мужчина вспомнил одно пробуждение рядом с девушкой.

Я проснулся, поцеловал ее и сказал: «Доброе утро». Она прошептала в ответ: «Нет, у тебя будет великолепное утро»

Active-Strawberry-37пользователь Reddit
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Еще один пользователь признался, что его партнерша во время романтической встречи использовала прием доминирования.

«Ты будешь хорошим мальчиком и кончишь для меня? Да? Хороший мальчик». Меня совершенно размотало

transiiantпользователь Reddit

Ранее пользователи сети назвали неожиданные части тела, сильно возбуждающие их. Многие сошлись на том, что их возбуждают глаза.

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