Мужчины рассказали о самых эротичных прошептанных им на ухо словах

Мужчины рассказали о самых эротичных словах, которые им когда-либо шептали на ухо партнерши. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов рассказал, как на свидании с девушкой упомянул свою любовь к итальянскому акценту.

Она села мне на колени, наклонилась вперед и зашептала мне на ухо по-итальянски. Я сказал ей, что это очень возбуждающе, и спросил, что это значит. Она спрыгнула с моих колен и ответила: «Понятия не имею, слышала это в рекламе пиццы», а затем начала смеяться UsuallyAnnoying324 пользователь Reddit

Другой мужчина вспомнил одно пробуждение рядом с девушкой.

Я проснулся, поцеловал ее и сказал: «Доброе утро». Она прошептала в ответ: «Нет, у тебя будет великолепное утро» Active-Strawberry-37 пользователь Reddit

Еще один пользователь признался, что его партнерша во время романтической встречи использовала прием доминирования.

«Ты будешь хорошим мальчиком и кончишь для меня? Да? Хороший мальчик». Меня совершенно размотало

transiiant пользователь Reddit

Ранее пользователи сети назвали неожиданные части тела, сильно возбуждающие их. Многие сошлись на том, что их возбуждают глаза.