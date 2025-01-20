Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 20 января 2025Забота о себе

Мужчины и женщины назвали неожиданные возбуждающие их части тела

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины назвали неожиданные части тела, сильно возбуждающие их. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие пользователи сошлись на том, что их возбуждают глаза.

Если девушка улыбается глазами, это очень красиво

Soggy_Detective_4737пользователь Reddit

Другие не скрывают, что в восторге от носов.

Симпатичные носики-пуговки, величественные носы с горбинкой, правильные носы, слегка кривые носы. Определенно, это не фетиш или что-то в этом роде, просто думаю, что носы — отражение характера человека

Necrovoreпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Животный марш Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
Животный маршПолные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
22 марта 2018

Немало пользователей в комментариях назвали одной из наиболее возбуждающих частей тела ноги.

Ее ноги и место, где он встречаются с ее спиной. Собственно, вся эта территория приводит меня в восторг

VortrexFTWпользователь Reddit

Ранее на Reddit женщины перечислили мужчинам виды домашней одежды, которую считают самой сексуальной. Многие посоветовали мужчинам появляться в спальне в серых джоггерах из тонкой ткани или пижамных брюках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

      Трамп обещал отменить все глупые распоряжения Байдена

      Трамп поручит создать «Железный купол» для защиты США

      Супруга Трампа запустила собственную криптовалюту

      В Рязанской области прозвучали взрывы

      Мужчины и женщины назвали неожиданные возбуждающие их части тела

      Учительница родила от 13-летнего ученика и попала в тюрьму

      Трамп пообещал прекратить «вторжение» мигрантов через границу сразу после инаугурации

      Посол Германии в США раскритиковал планы Трампа

      Раскрыты подробности избиения контрактников в воинской части в Туве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше