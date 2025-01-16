Женщины обсудили самую сексуальную мужскую домашнюю одежду

На форуме Reddit женщины перечислили мужчинам виды домашней одежды, которую считают самой сексуальной. Своими наблюдениями пользователи сети поделились в разделе AskReddit.

Многие женщины посоветовали мужчинам появляться в спальне в серых джоггерах из тонкой ткани или пижамных брюках, и этот вариант пришелся пользователям по душе.

Когда я ношу такие, мой член чувствует свободу и рано или поздно увеличивается. Так что я привожу свой пенис в более естественное состояние, и когда партнерша замечает это, сразу бросается на меня. Никаких узких трусов-боксеров или нескольких слоев одежды Neemoman пользователь Reddit

Некоторые также призвали мужчин не пренебрегать полотенцем после душа в качестве замены одежде.

Когда мужчина выходит из душа с полотенцем, висящим на бедрах — о боже! Это самая сексуальная вещь на свете ElenaRodrigez пользовательница Reddit

Еще одна женщина предложила мужчинам чаще демонстрировать ягодицы и руки.

Футболка по фигуре и облегающее черное нижнее белье могут создать у меня настроение для сексуального времяпрепровождения. Я думаю, это был бы мужской эквивалент оверсайз-футболки и красивых трусиков у женщин

throw_away_mess пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые не могут забыть странные инциденты во время секса, рассказали о случившемся с ними. Так, один из пользователей рассказал, как оральный секс привел его в больницу.