Пользователи сети рассказали о самых странных инцидентах во время секса

Мужчины и женщины, которые не могут забыть странные инциденты во время секса, рассказали о случившемся с ними. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, как минет привел его в больницу.

Во время орального секса я внезапно почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, чего никогда раньше не испытывал. Я попал в больницу с, как мне показалось, сердечным приступом, а это была стенокардия. Через месяц после нескольких анализов мне сказали, что у меня «семейная гиперхолестеринемия» с ишемической болезнью сердца, и если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь

ConfusedZoidberg пользователь Reddit

Один из описанных инцидентов произошел во время чужого секса.

Моя собака и я, вероятно, находимся на заднем плане какого-нибудь голландского любительского группового порно. В отпуске я отправился на прогулку по рощице. Я шел куда глаза глядят. Один из выходов из леса, по всей видимости, был частным садом. Там я застал нескольких человек, занимающихся сексом посреди лужайки с двумя камерами на штативах и одним оператором. Когда я их заметил, на секунду опешил, извинился, развернулся и пошел туда, откуда пришел SadlyNotDannyDeVito пользователь Reddit

Другая пользовательница рассказала, как после пандемии познакомилась с парнем и наслаждалась сексом с ним, когда случилось неожиданное.

Все было хорошо, пока он не выкрикнул мое полное имя во время секса. Должна сказать, нет ничего более несексуального, чем столкнуться в самый неподходящий момент с собственной фамилией. У меня моментально пропал запал Miefiewtje пользовательница Reddit

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники — женщина случайно укусила врача.