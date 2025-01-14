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02:00, 15 января 2025Забота о себе

Пользователи сети рассказали о самых странных инцидентах во время секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: drobotdean / Freepik

Мужчины и женщины, которые не могут забыть странные инциденты во время секса, рассказали о случившемся с ними. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, как минет привел его в больницу.

Во время орального секса я внезапно почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, чего никогда раньше не испытывал. Я попал в больницу с, как мне показалось, сердечным приступом, а это была стенокардия. Через месяц после нескольких анализов мне сказали, что у меня «семейная гиперхолестеринемия» с ишемической болезнью сердца, и если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь

ConfusedZoidbergпользователь Reddit

Один из описанных инцидентов произошел во время чужого секса.

Моя собака и я, вероятно, находимся на заднем плане какого-нибудь голландского любительского группового порно. В отпуске я отправился на прогулку по рощице. Я шел куда глаза глядят. Один из выходов из леса, по всей видимости, был частным садом. Там я застал нескольких человек, занимающихся сексом посреди лужайки с двумя камерами на штативах и одним оператором. Когда я их заметил, на секунду опешил, извинился, развернулся и пошел туда, откуда пришел

SadlyNotDannyDeVitoпользователь Reddit
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Другая пользовательница рассказала, как после пандемии познакомилась с парнем и наслаждалась сексом с ним, когда случилось неожиданное.

Все было хорошо, пока он не выкрикнул мое полное имя во время секса. Должна сказать, нет ничего более несексуального, чем столкнуться в самый неподходящий момент с собственной фамилией. У меня моментально пропал запал

Miefiewtjeпользовательница Reddit

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники — женщина случайно укусила врача.

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