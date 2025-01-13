Мужчины и женщины вспомнили свои самые неловкие походы к врачу

Люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Самыми смущающими инцидентами пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.

Врач сунул пальцы мне в рот и сказал своему ассистенту: «Включай». Я подумала, что он сказал «кусай», и укусила его. Даже рассказывая это, я не могу поверить, что укусила стоматолога runninggirl9589 пользовательница Reddit

Еще один пользователь рассказал, как однажды уснул в неудобной позе, прижав мошонку, и проснулся с острой болью в этой области.

Сосед отвез меня в больницу, и пришлось объяснять врачу, что произошло. Было очень неудобно, но он сказал мне, что лучшее решение — теплая ванна и расслабление; не трогать орган и просто дать ему успокоиться. Потом он рассказал, что в некоторых случаях, подобных этому, яички пациенту удаляют из-за долгого отсутствия притока крови M1DNI6HT_K1N6 пользователь Reddit

Другому пользователю пришлось вызывать машину скорой помощи из-за сильной боли в животе.

Врач начал давить мне на живот, спрашивая, где болит, и высвободил самый огромный пук в истории мира. Я пукал целую минуту. Пахло так плохо, что слезились глаза. Так меня вылечили eugeneugene пользователь Reddit

Ранее люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.