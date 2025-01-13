Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 13 января 2025Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили свои самые неловкие походы к врачу

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Самыми смущающими инцидентами пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.

Врач сунул пальцы мне в рот и сказал своему ассистенту: «Включай». Я подумала, что он сказал «кусай», и укусила его. Даже рассказывая это, я не могу поверить, что укусила стоматолога

runninggirl9589пользовательница Reddit

Еще один пользователь рассказал, как однажды уснул в неудобной позе, прижав мошонку, и проснулся с острой болью в этой области.

Сосед отвез меня в больницу, и пришлось объяснять врачу, что произошло. Было очень неудобно, но он сказал мне, что лучшее решение — теплая ванна и расслабление; не трогать орган и просто дать ему успокоиться. Потом он рассказал, что в некоторых случаях, подобных этому, яички пациенту удаляют из-за долгого отсутствия притока крови

M1DNI6HT_K1N6пользователь Reddit
Материалы по теме:
«У тебя это как будто на лбу написано» Истории россиян, которые живут с психическими расстройствами
«У тебя это как будто на лбу написано»Истории россиян, которые живут с психическими расстройствами
17 января 2022
«Внутри меня постоянно идет борьба» Блогер с шизофренией описывает жизнь с расстройством. Почему за ним следят миллионы?
«Внутри меня постоянно идет борьба»Блогер с шизофренией описывает жизнь с расстройством. Почему за ним следят миллионы?
27 января 2022

Другому пользователю пришлось вызывать машину скорой помощи из-за сильной боли в животе.

Врач начал давить мне на живот, спрашивая, где болит, и высвободил самый огромный пук в истории мира. Я пукал целую минуту. Пахло так плохо, что слезились глаза. Так меня вылечили

eugeneugeneпользователь Reddit

Ранее люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала станцию «Турецкого потока», через которую качают газ в Европу. Трубопровод пытались подорвать дронами

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Украинский пленный рассказал о случаях дезертирства из ВСУ за границу за деньги

      Экономист спрогнозировал курс доллара на 2025 год

      Сейф с валютой и телевизор вынесли через балкон из квартиры российского музыканта

      Blue Origin в очередной раз отменила первый пуск New Glenn

      Главный потребитель угля в мире заметно нарастил его закупки

      В России высказались о подготовке к переговорам Путина и Трампа

      Муж звезды «Универа» отказался от подарка актрисы

      Артемий Лебедев назвал очень простое правило защиты от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше