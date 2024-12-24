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09:25, 24 декабря 2024Забота о себе

Скучающие по пандемии коронавируса люди объяснили причины тоски по ней

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.

Темп жизни был почти похож на то, какой должна быть жизнь. Меньше движения, безлюдные улицы, тишина, больше времени дома, понимание, что какую-то работу можно делать удаленно. Даже люди, у которых были разные мнения о деталях пандемии, казалось, соглашались друг с другом в главном: чувствовали, что современное общество хаотично без веской на то причины. Пандемия на короткую минуту замедлила ход событий

SoapAndShampoпользователь Reddit

Другие пользователи заявили, что в пандемию дали себе разрешение не гнаться за впечатлениями.

Я не чувствовал себя плохо, сидя в своей квартире весь день и ночь. Никакой боязни пропустить интересное

Accurate_Ad385пользователь Reddit
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Некоторые люди рассказали, что скучают по чистоте в общественных пространствах.

Чистые корзины в супермаркете, просто чистые вещи в целом. Когда отменили обязательную дезинфекцию поверхностей, все снова стало грязным

Weary_Sale_2779пользователь Reddit

Ранее люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений.

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