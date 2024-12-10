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05:00, 10 декабря 2024Забота о себе

Не состоящие в отношениях люди перечислили главные бонусы одиночества

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений. При этом их оппоненты рассказали, что партнер, наоборот, может быть поддержкой в этом вопросе.

Я решил собрать вещи и переехать на Гавайи во время карантина из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Затем я оставил преподавательскую карьеру и переехал, чтобы поступить в медицинскую школу в возрасте 40 лет. Было бы гораздо труднее провернуть это, если бы у меня была жена. Также здорово не беспокоиться, как мои небольшие повседневные решения повлияют на кого-то еще. Если я учусь допоздна или хочу пойти в спортзал в конце дня, не нужно беспокоиться, что я заставляю кого-то ждать меня дома

r0botdevilпользователь Reddit

Другие комментаторы отметили, что в одиночестве не нужно справляться со стрессом и гневом по отношению к другому человеку.

В любых отношениях есть плохие периоды, они могут вызвать стресс. Особенно если второй человек не такой зрелый, как вы

LividSecretary7402пользователь Reddit
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Впрочем, некоторые люди отвечали на этот вопрос не так серьезно.

Можно громко пукать в своей комнате всю ночь

Al_B3eerпользователь Reddit

Ранее люди, обращавшиеся за секс-услугами к проституткам, объяснили свои мотивы. Для многих обращение к секс-работницам стало способом разнообразить интимную жизнь.

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