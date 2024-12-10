Не состоящие в отношениях люди перечислили главные бонусы одиночества

Люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений. При этом их оппоненты рассказали, что партнер, наоборот, может быть поддержкой в этом вопросе.

Я решил собрать вещи и переехать на Гавайи во время карантина из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Затем я оставил преподавательскую карьеру и переехал, чтобы поступить в медицинскую школу в возрасте 40 лет. Было бы гораздо труднее провернуть это, если бы у меня была жена. Также здорово не беспокоиться, как мои небольшие повседневные решения повлияют на кого-то еще. Если я учусь допоздна или хочу пойти в спортзал в конце дня, не нужно беспокоиться, что я заставляю кого-то ждать меня дома r0botdevil пользователь Reddit

Другие комментаторы отметили, что в одиночестве не нужно справляться со стрессом и гневом по отношению к другому человеку.

В любых отношениях есть плохие периоды, они могут вызвать стресс. Особенно если второй человек не такой зрелый, как вы LividSecretary7402 пользователь Reddit

Впрочем, некоторые люди отвечали на этот вопрос не так серьезно.

Можно громко пукать в своей комнате всю ночь Al_B3eer пользователь Reddit

Ранее люди, обращавшиеся за секс-услугами к проституткам, объяснили свои мотивы. Для многих обращение к секс-работницам стало способом разнообразить интимную жизнь.