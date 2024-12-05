Обращавшиеся к проституткам люди объяснили свои мотивы

Люди, обращавшиеся за секс-услугами к проституткам, объяснили свои мотивы. Опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одних обращение к секс-работницам стало способом разнообразить интимную жизнь.

Подруга хотела попробовать секс втроем, но c кем-то, о ком ей «не придется беспокоиться после». Лучшая трата 400 долларов в Вегасе

Jdawg_mck1996 пользователь Reddit

Другие рассказывали, что пользовались услугами проституток, так как теряли надежду на то, что смогут потерять девственность по любви.

Мне было 25, у меня никогда раньше не было девушки, все больше и больше казалось, что никогда и не будет. Тогда же не стало в аварии моего школьного приятеля, даже не по его вине. Другой водитель нарушил правила, а мой друг был на мотоцикле. Я подумал, что и меня может не стать в любой момент. Как бы мне ни хотелось потерять девственность с кем-то значимым, я хотел хотя бы получить этот опыт. Секс был хорошим, хоть и не крышесносным, а сам опыт отличным. Девушка была новичком в секс-работе, и мы немного поболтали после всего zool714 пользователь Reddit

Некоторые признались, что просто устали от романтических отношений и хотели секса без обязательств.

Я нанял эту эскортницу и поехал к ней в отель. Мы были примерно одного возраста. Я был ее последним клиентом в тот день, она сказала, что считает меня привлекательным и что мне не нужно беспокоиться о времени. В итоге мы прекрасно провели ночь. Подписались друг на друга в соцсетях и встретились на следующий день. Мы поладили, она пригласила меня на ужин и теперь одна из моих лучших подруг MrHallmark пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили стереотипы о сексуальности, удивляющие их. Многие сошлись во мнении, что их не возбуждают эротические танцы в заведениях.