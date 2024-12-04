Мужчины перечислили удивляющие их стереотипы о сексуальности

Мужчины перечислили стереотипы о сексуальности, удивляющие их. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины сошлись во мнении, что их не возбуждают эротические танцы в заведениях.

Однажды я гостил у друга в Канаде, и он купил мне «танец на коленях» в стриптиз-клубе. Женщина была очень привлекательной, но это было одно из самых печальных событий в моей жизни. Грустно было всем SamuraiGoblin пользователь Reddit

Другие указали на то, что их смущает конвенциональная красота.

Как ни странно, смущают действительно красивые люди. Я имею в виду безупречных людей модельного типа, десять из десяти. Они производят эффект зловещей долины, потому что большинство людей так не выглядят. Мне нужен человек с особенностями внешности HugsandHate пользователь Reddit

Немало мужчин признались, что не считают сексуально привлекательными грудные и ягодичные импланты.

Вставные ягодицы не очень хорошо выглядят без одежды или в ней. Просто пузырь жира MindxTricks пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению, умеет ухаживать за ребенком.