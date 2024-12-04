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05:16, 4 декабря 2024Забота о себе

Мужчины перечислили удивляющие их стереотипы о сексуальности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock / Fotodom

Мужчины перечислили стереотипы о сексуальности, удивляющие их. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины сошлись во мнении, что их не возбуждают эротические танцы в заведениях.

Однажды я гостил у друга в Канаде, и он купил мне «танец на коленях» в стриптиз-клубе. Женщина была очень привлекательной, но это было одно из самых печальных событий в моей жизни. Грустно было всем

SamuraiGoblinпользователь Reddit

Другие указали на то, что их смущает конвенциональная красота.

Как ни странно, смущают действительно красивые люди. Я имею в виду безупречных людей модельного типа, десять из десяти. Они производят эффект зловещей долины, потому что большинство людей так не выглядят. Мне нужен человек с особенностями внешности

HugsandHateпользователь Reddit
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Немало мужчин признались, что не считают сексуально привлекательными грудные и ягодичные импланты.

Вставные ягодицы не очень хорошо выглядят без одежды или в ней. Просто пузырь жира

MindxTricksпользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению, умеет ухаживать за ребенком.

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