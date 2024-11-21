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10:23, 21 ноября 2024Забота о себе

Мужчины перечислили самые распространенные стереотипы о мужественности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Своими размышлениями они поделились с женщинами в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению умеет ухаживать за ребенком.

Мне было бы стыдно людям в глаза смотреть, если бы я никогда не менял подгузники своим детям

rolowaпользователь Reddit

Другие отметили, что в обществе широко распространен стереотип о том, что мужчина должен скрывать эмоции. Они назвали это убеждение вредным.

К черту. Если я счастлив, буду смеяться. Если мое сердце разбито, буду плакать. Если думаете, что это не по-мужски, мне все равно. Более мужественно быть настоящим, чем демонстрировать миру фасад

Imightbeafanofthisпользователь Reddit
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Еще один пользователь указал на то, что мужчинам вовсе не обязательно постоянно конкурировать с друзьями.

Разве мы не можем просто расслабиться и хорошо провести время, не пытаясь во всем превзойти друг друга?

The_Observatory_пользователь Reddit

Ранее пользователи сети назвали вещи, отталкивающие их во время похода в гости. Многие признались, что у них вызывает неприязнь пренебрежение потребностями домашних животных.

Их время пришло!
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