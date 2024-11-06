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12:24, 6 ноября 2024Забота о себе

Пользователи сети назвали отталкивающие во время похода в гости вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети назвали вещи, отталкивающие их во время похода в гости. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что их отталкивает пренебрежение потребностями домашних животных.

Когда миски с водой у их питомцев пусты. Монстры

LoJellythingsпользователь Reddit

Если у животного грязный лоток. Те же люди жалуются, когда их кошки начинают писать и гадить куда угодно, кроме лотка. Чувак, ты будешь пользоваться общественным туалетом, переполненным отходами?

fizzy_faeпользователь Reddit

Другие добавили, что обращают внимание на состояние спального места человека.

Когда у человека нет простыней, но он явно спит на кровати

badcatgarfieldпользователь Reddit
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Еще несколько пользователей отметили, что если в доме есть ребенок, однако вне детской нет признаков его существования, это покажется им пугающим и странным.

Дом не обязательно должен быть захламлен. Но в нем нет ни фотографий ребенка, ни его курток, обуви, игрушек, ничего, что указывало бы на то, что ребенок здесь тоже живет. Например, я убираю каждый вечер, но вы все равно увидите обувь малыша у двери и его маленький столик для игр в гостиной, его портреты на стенах

DontWantNoCornbreaddпользователь Reddit

Ранее мужчины, уверенные, что противоположный пол никогда не поймет некоторых вещей, поделились на Reddit своим опытом. Так, некоторые мужчины пожаловались, что женщины не понимают их потребность в периодической праздности.

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