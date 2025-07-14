В МИД России высказались о продолжении переговоров с Украиной

Замглавы МИД России Галузин заявил, что прямые переговоры с Украиной продолжатся

Россия и Украина продолжат прямые переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в разговоре с «Известиями».

«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — сообщил он.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле практически исчерпал себя. По его словам, Москва приехала «диктовать ультиматум», отказавшись от прекращения огня, условия которого предложил Киев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами.