В Кремле высказались о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров

Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам», — отметил представитель Кремля.

Песков пообещал сообщить, как только даты переговоров будут согласованы.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал причину задержки российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру.