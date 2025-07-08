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09:53, 8 июля 2025Мир

Глава МИД Турции назвал причину задержки переговоров по Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил об ожидании ответа от Киева по переговорам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Российская сторона уже заявила о своей готовности к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа от Украины», — рассказал министр.

Фидан добавил, что контакты с представителями обеих стран продолжаются.

6 июля спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру. Он также подчеркнул, что Киев, участвуя в переговорах с Москвой, ставит себе «главную цель» — разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена.

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