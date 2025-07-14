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02:01, 14 июля 2025Забота о себе

Сексолог объяснила нюансы мытья и хранения игрушек для взрослых

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Сексолог Бленда Родригес заявила, что в уходе за игрушками для взрослых есть ряд нюансов. Их специалистка объяснила в интервью для издания GZH.

«Секс-игрушки важно всегда мыть после использования и перед следующей попыткой. Особенно это касается тех из них, которые контактировали с областью гениталий», — пояснила Родригес.

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По ее словам, существуют специальные средства, предназначенные для мытья секс-игрушек. Кроме того, для их очищения можно воспользоваться мылом для интимной гигиены. Что же касается способа хранения, продолжила Родригес, секс-игрушки не должны контактировать друг с другом, поскольку в зависимости от материала они могут слипнуться. Также важно держать их в месте, недоступном для детей и животных, поскольку они могут сломать их.

Ранее сексолог Бленда Родригес рассказала о секс-игрушках, которые подойдут людям, еще не имевшим опыта их использования. Она посоветовала новичкам купить вибрирующие вагинальные шарики или эрекционное кольцо.

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