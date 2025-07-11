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05:03, 11 июля 2025Забота о себе

Сексолог посоветовала секс-игрушки для новичков

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Бленда Родригес рассказала о секс-игрушках, которые подойдут людям, еще не имевшим опыта их использования. Ее слова приводит издание GZH.

«Новичкам можно купить вибрирующие вагинальные шарики или эрекционное кольцо. Эти игрушки можно использовать в разных позах, они очень интересны для пар», — посоветовала Родригес.

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Она также посоветовала использовать клиторальные присоски, которые вызывают ощущения, схожие с теми, что появляются во время орального секса. Еще одним оптимальным вариантом, по мнению специалистки, является анальная пробка, но только в том случае, если пара любит практиковать такой тип секса. В заключение Родригес добавила, что секс-игрушки хоть и не являются предметом первой необходимости, но могут укрепить отношения и усилить удовольствие обоих партнеров.

Ранее репродуктолог Майкл Кэрролл заявил, что существует аллергия на сперму. Среди симптомов он выделил жжение и зуд гениталий после секса.

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