Мужчин и женщин предупредили о симптомах аллергии на секс

У некоторых людей интимная близость вызывает аллергию, предупредил врач-репродуктолог Майкл Кэрролл. Симптомы аллергии на секс он перечислил изданию Conversation.

Кэрролл уточнил, что аллергическую реакцию вызывает не сам секс, а сперма, вернее белок, содержащийся в семенной жидкости. Он уточнил, что после полового контакта склонные к подобным реакциям люди обычно ощущают жжение, зуд, покраснение и отек гениталий. Также возможно появление насморка, крапивницы и даже развитие анафилактического шока.

Врач отметил, что совсем недавно такую аллергию считали очень редкой, но исследования последних лет показали, что это не совсем так. По мнению Кэрролла, она встречается примерно у 12 процентов женщин, а также иногда проявляется у мужчин. При этом в подавляющем большинстве случаев, люди не знают, что вызывает симптомы, так как не связывают их с сексуальной активностью.

Заподозрить аллергию на сперму можно, если симптомы исчезают при использовании презерватива, считает специалист.

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