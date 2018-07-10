Извращенец прикинулся слепым и схватил продавщицу за грудь

В японском городе Хадано, префектура Канагава, арестовали мужчину, который притворился слепым, чтобы ощупать продавщицу в магазине. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Инцидент произошел 28 февраля в Токио. Злоумышленник подошел к пострадавшей, осторожно ступая и щурясь. Он объяснил, что ничего не видит, и попросил отвести его в туалет. По дороге мужчина изобразил, что оступился, и упал на пол. Когда продавщица наклонилась, чтобы помочь, он схватил ее за грудь, после чего сбежал.

Женщина пожаловалась в правоохранительные органы. После изучения записей, сделанных камерами видеонаблюдения, в полиции заподозрили, что мужчина вовсе не был слепым. До разговора с продавщицей он с легкостью передвигался по магазину и, не скрываясь, глазел на сотрудниц.

Видео помогло установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний Ёсукэ Мизоками из Хадано. 9 июля мужчина был арестован, он уже сознался в нападении на продавщицу. Теперь полиция выясняет, не связан ли он с похожими инцидентами, происходившими в Токио и Канагаве ранее.

В январе сообщалось, что японские извращенцы готовили нападения на старшеклассниц в дни важных школьных экзаменов. Они планировали приставать к ним в общественном транспорте, понимая, что у девушек не будет времени, чтобы пожаловаться в полицию.

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