Японские извращенцы планировали приставать к едущим на экзамен школьницам

Японские извращенцы готовили нападения на девушек в дни важных школьных экзаменов. Об этом сообщает SoraNews24 со ссылкой на японский телеканал NHK.

В одной из передач NHK продемонстрировали несколько сообщений, которые оставили в социальных сетях любители «тикана» — распространенной в Японии разновидности сексуальных домогательств, подразумевающей ощупывание жертвы в переполненном общественном транспорте.

«Завтра главный экзамен? Будет тиканский карнавал!» — цитирует NHK одно из них. «Можно сколько угодно лапать девушек, которые едут на экзамен, и ничего не будет!!!» — гласит другое. «Только что понял потрясающую вещь: если щупать девушку в день экзамена, тебя не поймают, верно?» — написано в третьем. «Завтра экзамен, идеальные условия для тикана, — говорится в четвертом. — Ладно, завтра заскочу на поезд, будет прекрасный разговорчик с девушками».

В январе японские старшеклассники сдают экзамен, результаты которого используются при поступлении в университет. Он проходит не в школе, а в специальных экзаменационных центрах. Многие выпускники добираются туда на общественном транспорте, поэтому в такой день в поездах больше школьников, чем обычно. Если они опоздают, то целый год не смогут поступать в университет, что может повредить их будущей карьере. Из-за этого перед экзаменом у школьниц нет времени, чтобы жаловаться в полицию на приставания, чем и пользуются извращенцы.

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