В Японии ядовитые шершни закусали насмерть женщину-инвалида

В Японии 87-летняя женщина умерла после того, как была атакована роем шершней-сузумебачи. Об этом сообщает Japan Today.

Трагедия произошла, когда старушка в сопровождении работника социальной службы возвращалась домой. В этот момент на нее напал рой насекомых.

Медработник попытался защитить подопечную, но сам также подвергся нападению и был вынужден отступить. Тем не менее он вызвал скорую помощь, которая отвезла пострадавшую в больницу. Однако спасти женщину не удалось. На ее теле врачи насчитали около 150 укусов насекомых.

21 сентября ученики одной из школ Таллина подверглись нападению ос. Учителя и школьники района Нымме отмечали юбилей учебного заведения, на стадионе проходило фотографирование. «Задели осиное гнездо. Осы были раздражены из-за движения и стали жалить проходивших мимо учеников и учителей, а также залетели в школу», — говорилось в сообщении.

Педагоги проводили детей в классы, а пострадавших — в кабинет врача, где детям оказали первую помощь. Позднее учащихся отправили домой, а школу очистили от насекомых. Осиное гнездо обезвредили спасатели.