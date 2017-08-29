От укусов ос в Москве пострадали 19 воспитанников детсада

В Москве от укусов ос пострадали 19 воспитанников детсада № 2680, расположенного на Ереванской улице. Об этом сообщил ТАСС источник в медслужбах города во вторник, 29 августа.

Нападение насекомых произошло, когда дети находились на прогулке. Пострадали также двое воспитателей.

После осмотра врачей и оказания первой помощи детсадовцев передали родителям. Устанавливается, откуда именно на территории дошкольного учреждения взялись осы.

28 августа две воспитанницы детсада в Самаре попали в больницу с признаками отравления. Одну из них поместили в реанимацию. По факту произошедшего организовали доследственную проверку.

В марте 2016 года десять детей пострадали при пожаре в частном детском саду города Екатеринбурга. Один ребенок получил ожог руки, у остальных было подозрение на отравление продуктами горения. В помещении, где они находились, предположительно, загорелся диван. За детьми там следили четыре взрослые женщины.