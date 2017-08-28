Воспитанница самарского детского сада попала в реанимацию после отравления

Две воспитанницы детского сада, расположенного на улице Мориса Тореза в Самаре, попали в больницу с признаками отравления. Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, инцидент произошел в понедельник, 28 августа.

Состояние одной из девочек оценивается как удовлетворительное, вторая пострадавшая находится в реанимации. По факту произошедшего организована доследственная проверка, «проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники детского сада».

В апреле этого года в Саратове двое детей попали в больницу после того, как отравились крысиным ядом. По предварительным данным, в одном из детских садов города шестилетний мальчик и семилетняя девочка нашли две таблетки отравы и попробовали их.

В сентябре прошлого года воспитанник одного из детских садов в Челябинской области почувствовал себя плохо во время прогулки и начал терять сознание. Ребенка доставили в реанимацию, после чего выяснилось, что он отравился бешеным огурцом (ядовитым растением), который рос на территории учреждения. Заведующую детсадом после инцидента оштрафовали на три тысячи рублей.