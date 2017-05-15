Шестеро детей в Свердловской области отравились найденными в лесу лекарствами

В Свердловской области шестеро детей отравились таблетками, найденными ими во время прогулки в лесу, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Вечером в воскресенье, 14 мая, несовершеннолетние в возрасте от 9 до 13 лет гуляли в лесополосе около села Большое Трифоново. Там они обнаружили медицинский препарат бронхолитического действия с истекшим сроком годности и приняли его. После этого дети с признаками медикаментозного отравления были госпитализированы. В настоящее время, по данным медиков, угрозы для их жизни нет.

По факту произошедшего начата проверка.

В апреле в Саратове двое воспитанников одного из детских садов — шестилетний мальчик и семилетняя девочка — отравились и были госпитализированы. Дети нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их. По факту произошедшего была начата проверка.