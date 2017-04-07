Под Волгоградом отравились 27 воспитанников казачьего корпуса

В Волгоградской области с кишечной инфекцией госпитализированы 27 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса. Об этом ТАСС сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Злепко.

«С признаками пищевого отравления или кишечной инфекции в Кумылженскую районную больницу госпитализирован 21 воспитанник, в Михайловскую райбольницу — 6 кадетов. Их состояние, по оценке медиков, стабильное, угрозы жизни нет», — отметил он. По словам Злепко, специалисты Роспотребнадзора начали расследование произошедшего.

По факту отравления организована проверка, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, кадеты стали жаловаться на плохое самочувствие в четверг, 6 апреля. Всем пострадавшим от 11 до 16 лет.

Кумылженский казачий кадетский корпус расположен в хуторе Попов. В нем обучаются 120 воспитанников старше семи лет. Кадетов воспитывают в духе казачьих обычаев и традиций.

В августе 2016 года в Красноярском крае в в оздоровительном лагере «Сокол» отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 14 лет, а также пять взрослых. У пострадавших выявлена дизентерия. Деятельность лагеря была приостановлена.