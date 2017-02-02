После отравления в петербургской гостинице к медикам обратились 58 человек

Почти 60 человек обратились к медикам после отравления в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

«Официально обратились за помощью 58 человек, по факту пострадавших было больше, но остальные не обращались к медикам. У всех последствия протекают в легкой форме, госпитализированных нет. Причиной послужило пищевое отравление», — рассказал собеседник агентства.

Ресторан «Прибалтийской» закрыт по решению ведомства.

1 февраля было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тогда сообщалось о 40 отравившихся. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.

Следователи вместе с представителями Роспотребнадзора осмотрели гостиницу, были изъяты образцы пищи, посуды, пробы с поверхности постельного белья, а также необходимые документы.

В администрации гостиницы в тот же день ТАСС рассказали, что все отравившиеся — участники проходящего в Петербурге делового мероприятия. Отмечается, что 31 января у них в отеле был банкет, в котором участвовали около 200 человек. Несколько десятков посетителей попробовали рыбу, приобретенную с рук. По словам собеседника агентства, это наиболее вероятная причина отравления.