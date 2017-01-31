В Красноярске началось расследование смерти мужчины от подаренного родными виски

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело после смерти 56-летнего мужчины, отравившегося спиртосодержащей продукцией под маркой виски Jack Daniels. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По предварительной версии следствия, бутылку со смертельно опасной жидкостью потерпевшему подарили его родственники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению.

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В следственные органы 26 января поступило сообщение о том, что в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Карповича скончался пациент. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер после употребления напитка.

9 января сообщалось, что число умерших от отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске выросло до 78 человек. В рамках уголовного дела о массовом отравлении арестованы 11 человек.