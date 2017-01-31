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Группе арестованных иркутских бутлегеров предъявлены обвинения

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В Иркутске сотрудники полиции предъявили обвинение пяти участникам задержанной на прошлой неделе группы бутлегеров, которой принадлежали нелегальные мини-заводы по производству контрафактного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском. Об этом сообщила во вторник, 31 января, пресс-служба главного управления МВД России по региону.

«Наиболее активным участникам организованной группы так называемых бутлегеров, в том числе ее организаторам, предъявлены обвинения в продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере (часть 6 статьи 171.1 УК РФ) и сбыте поддельных специальных марок (часть 4 статьи 327 УК РФ). На основании ходатайств следователей пять фигурантов арестованы судом и помещены в следственный изолятор Иркутска», — говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что после появления в СМИ новостей о задержании группы бутлегеров к оперативникам обратился гражданин, указавший на одного из задержанных. Он сообщил, что ранее видел его на территории парковочной зоны для большегрузного транспорта в городе Шелехов. В ходе проверки указанной площадки оперативники обнаружили прицеп, в котором хранилось 12 тонн спиртосодержащей жидкости. В настоящее время ее образцы исследуют в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области.

В среду, 25 января, в МВД РФ сообщили, что в ходе совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии в городах Иркутск и Усолье-Сибирское обнаружены два мини-завода по изготовлению в промышленных объемах суррогатной водки. Были задержаны и на следующий день решением суда арестованы девять участников нелегального бизнеса, изъято свыше полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок и федеральных специальных марок с признаками подделки, а также почти 30 тонн готовой продукции. На территории одного из мини-заводов обнаружено несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок для спиртосодержащей жидкости «Концентрат для ванн "Боярышник"». Именно так называлось средство, в составе которого вместо этилового спирта оказался ядовитый метиловый спирт, или метанол, и которое стало причиной гибели 76 человек в Иркутске в декабре 2016 года.

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