Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подготовленное Роспотребнадзором предложение о продлении сроков действия ограничений на 60 дней было поддержано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Отмечается, что за месяц действия запрета количество отравлений алкогольной продукцией снизилось на 33 процента, а летальных исходов — на 65 процентов. В ходе проверок из оборота были изъяты более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор по поручению Медведева ввел на 30 суток запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Данные меры были приняты после того, как в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 78 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.