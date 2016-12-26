Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор ввел в действие запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Уведомление опубликовано в понедельник, 26 декабря, на сайте ведомства.

В соответствии с документом, продажа непищевой продукции с содержанием спирта более 25 процентов приостанавливается на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

В документе также говорится о том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила соответствующее предписание в адрес территориальных управлений ведомства.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов.

17 декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». Региональный Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт.