В Сибири запретят всю непищевую продукцию со спиртом

Запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями будет введен во всем Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом заявил в понедельник, 26 декабря, полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято властями по итогам прошедшего в Иркутске заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием полпреда, губернатора Иркутской области Сергея Левченко и представителей всех структур, ответственных за контроль над распространением «Боярышника» и другой алкогольной продукции.

По словам Меняйло, это решение будет реализовано в ближайшее время.

Ранее 26 декабря стало известно, что число умерших от отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске за выходные увеличилось и достигло 76. На лечении в настоящее время находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 25 декабря поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов.

В связи с массовым отравлением в Иркутской области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 19 человек.

Во время большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Иркутске «страшным безобразием», отметив, что «контролирующие органы не предотвратили эту трагедию». Он добавил, что причина случившегося — желание одного из производителей подзаработать.

17 декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление средством «Экстракт для ванн "Боярышник"». Областной Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт.